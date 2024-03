Football-amical Sénégal-Bénin : les Lions enchaînent (1-0) face au Guépards

XALIMANEWS-Ce mardi au stade de la Licorne d’Amiens, les Lions du Sénégal se sont imposés devant les Guépards du Bénin (1-0). Du coup, le Sénégal fait du vent pour cent dans cette fenêtre internationale du mois de mars.

Quatre jours après sa victoire sur le Gabon, le Sénégal faisait face au Bénin avec l’ambition de s’imposer d’enchainer un second succès de rang. Après de match assez emprunté, avec de belles opportunités béninoises et un penalty raté par Mounier (35e), les deux équipes vont aller à la pause sur un score de parité vierge (0-0). En seconde période, le Sénégal va prendre l’avantage par Sadio Mané, sur penalty obtenu par Habib Diallo (59e, 1-0). L’attaquant d’Al Nassr inscrit du coup, son 43e but en sélection, ce qui le place solidement en première place des meilleurs goleadors de l’équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal grâce à ce succès, fait carton plein dans cette trêve internationale, après son succès devant le Gabon (3-0), il y’a 4 jours.