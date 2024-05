Football-Brésil : Diego Costa charge son jeep d’un jet ski pour sauver des vies lors des inondations

XALIMANEWS-Le Brésil est touché par des inondations ces derniers jours au Sud, faisant plus de 37 morts et 74 disparus dans l’Etat du Rio Grande do Sul. Ce samedi, Footmercato reprend une information des médias brésiliens, révélant que l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, Diego Costa a sauvé des vies.

Selon la presse brésilienne relayée par le média français, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, Diego Costa, a pris son courage à deux mains. L’attaquant de Grêmio, club de la région dévastée, a chargé son jeep d’un jet ski pour tenter de venir en aide à plusieurs centaines de sinistrés.

??? Diego Costa stopped by the flood in Eldorado do Sul, Brazil, to ask what people needed due to the dangerous situation.



Costa took a jet ski in his truck and got 4 more friends with jet skis to help those stranded and evacuated some families.



Bravo Diego, well done. ?? pic.twitter.com/KS31wEn0Gj