Cependant, selon Footmercato au Maroc, on soutient son fils, en parlant d’ailleurs de calomnie à la suite de cet article de Bild. Le joueur s’est d’ailleurs exprimé suite à cette polémique. «Tout d’abord, je voudrais dire que c’est vraiment décevant de devoir expliquer ce que je défends. Il existe une situation dans laquelle des milliers d’innocents sont assassinés. Ma position est que je travaillerai pour la paix et la justice dans ce monde. Cela signifie que je serai toujours contre toutes sortes de terrorisme, de haine et de violence. Et c’est quelque chose que je soutiendrai toujours.«

«C’est pourquoi le joueur du Bayern, Noussair Mazraoui (25 ans), doit clairement prendre ses distances avec les actes sanglants du Hamas et expliquer pourquoi il accueille favorablement les slogans haineux d’un compte qui appelle à l’anéantissement d’Israël. Si Mazraoui refuse de prendre ses distances de manière convaincante, il ne pourra plus jouer en championnat. Ensuite, il doit y avoir des conséquences de la part du FC Bayern, dont le président juif Kurt Landauer, a dû fuir les nazis. Les footballeurs ne doivent pas nécessairement être des saints, mais ils sont des modèles pour les enfants et les jeunes. Qu’ils le veuillent ou non. Un partisan du terrorisme ne peut jamais être un modèle.»

