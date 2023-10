La décision de Ziguinchor peut bien être le début de quelque chose de bien pour la démocratie. Une bonne partie de la justice sénégalaise est consciente de la décrépitude de leur secteur. Un mal qui tire son origine du système durablement implanté et des hommes qui le font marcher. Dans un contexte où Dame Justice est d’une laideur et d’une infirmité sans commune mesure, il serait trop flagrant et trop risqué de lui faire faire des choses qui la rendent plus moche. Les tentations d’affranchissement sont visibles.

