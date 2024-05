Football-Bundesliga : champion, le Bayern Leverkusen premier club à terminer une saison de championnat invaincu, le Bayern de Munich cède la place de dauphin à Stuttgart de Guirassy

XALIMANEWS-Grâce à sa victoire contre Augsbourg, le Bayer Leverkusen devient le premier club à terminer une saison de Bundesliga invaincu. Défait par Hoffenheim, le Bayern Munich cède sa place de dauphin à Stuttgart.

Le championnat d’Allemagne s’est conclu ce samedi après-midi avec la 34e et dernière journée de la Bundesliga 2023-2024. Sacré champion pour la première fois, le Bayer Leverkusen a reçu Augsbourg, visant à rester invaincu. Les buts de Victor Boniface et Robert Andrich ont assuré la victoire 2-1, malgré la réponse de Mert Komur. Leverkusen devient ainsi le premier club à terminer une saison de Bundesliga invaincu, portant sa série d’invincibilité à 51 matchs toutes compétitions confondues.

Quand au Bayern Munich, il devait battre Hoffenheim, en course pour l’Europe. Le Bayern a démarré fort avec Mathys Tel, buteur et passeur pour Alphonso Davies. Maximilian Beier a égalisé, puis Andrej Kramaric a inscrit un triplé pour Hoffenheim, assurant la victoire (4-2) et la qualification en Ligue Europa Conférence. Cette défaite profite au VfB Stuttgart, qui a écrasé Monchengladbach (4-0) grâce à Serhou Guirassy, Jeong Woo-Yeong et Silas, et récupère la deuxième place.