XALIMNEWS- Pour la première fois de son histoire, le Bayer Leverkusen est sacré champion d’Allemagne. Un titre acté à 5 journées du terme de la Bundesliga. Pour cette première qui restera dans les annales du club, des joueurs africains se sont bien distingués.

Ils sont Burkinabé, Ivoirien, Nigérian et Marocain. Ils, ce sont les quatres joueurs africains qui on grandement contribué au sacre du club de la Rhénanie du Nord-Westphalie.

Le Bayer a attendu 120 ans pour devenir champion d’Allemagne pour la première fois de son histoire. Que de désillusions. Après avoir raté plusieurs fois le coche pour remporter le Saladier d’Argent, l’heure est enfin venue, par la grâce d’un très grand chef d’orchestre, un ancien vainqueur de la ligue des champions et du Mondial, Xavi Alonso. Mais on ne peut occulter les très bonnes partitions de LÉtalon Edmond Tapsoba, de l’Elephant Odilon Kossounou, du Super Eagle Victor Boniface et du Lion de l’Atlas Amine Adli, ces quatres internationaux issus du continent africain, dont les noms seront gravés en lettres d’or dans l’histoire du Bayer.

Pour cette exercice 2023/2024, les Rouge et Noir n’ont pas flanché dans la dernière ligne droite, comme souventes fois, ce qui leur avait valu le surnom de « Neverkusen » ou « Vizekusen » ( entendez par Leverkusen qui ne gagne jamais rien). Avant ce sacre, le Meisterschale qui peut bomber le torse avec ce premier titre de champion, n’avait dans son escarcelle qu’une Coupe d’Allemagne (1993) et une Coupe de l’UEFA (1988). Mais durant les 30 dernières années, Leverkusen a été cinq fois vice-champion (1997-1999-2000-2002 et 2011).

« Personne ne dira plus Vizekusen. Le terme m’a un peu ennuyé à vrai dire ». Avait lâché le champion du monde allemand 1990, Rudi Voller, qui a terminé sa brillante carrière chez les pensionnaires de la BayArena (1996-2000).

Après, 29 journées de Bundesliga, le Bayer Leverkusen (1er, 79 pts+55) ne peut plus être rejoint par le Bayern de Munich (2e, 63 pts) à égalité de points avec Stuttgart. Le Bayer possède la deuxième meilleure attaque du championnat (74 buts) derrière son dauphin bavarois (82 buts). Le Nigérian de 23 ans Victor Boniface avec 11 réalisations en 18 matchs disputés dont 8 passes décisives, reste le meilleur goleador du club à égalité avec son coéquipier l’international allemand Wurtz. D’ailleurs les deux ont été buteurs lors de la raclée infligée au Werder de Brême (5-0). Le Super Eagle avait ouvert le score tandis que L’allemand avait réussi un triplé. L’autre africain de l’attaque des nouveaux maîtres de la Bundesliga, le Marocain Amine Adli en 20 matchs disputés a marqué 2 buts et réalisé 3 passes décisives. Les finalistes de la Ligue des champions 2002 possèdent la meilleure défense du championnat après 29 journées. Edmond Tapsoba (25 ans) et Odilon Kossounou (23 ans) ont été pour beaucoup dans la bonne tenue de l’arrière garde des Rouge et Noir qui n’a concédé que 19 buts, loin devant le RB Leipzig (33 buts), le VfB Stuttgart et Dortmund (34) et le Bayern de Munich (36). Le défenseur burkinabè n’a pas encore marqué de but en championnat mais s’est fendu d’une passe décisive en 23 matchs joués, de son côté l’Ivoirien a été buteur une fois. Le coach faiseur de miracles, Xabi Alonso qui a apporté sa touche avec un jeu bien léché, peut se réjouir d’avoir sous la main, ces quatre footballeurs africains qui ont permis aux fans de Leverkusen de réaliser leur rêve fou de voir leurs protégés remporter enfin le très convoité Saladier d’argent. Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou, Victor Boniface et Amine Adli, pour toujours dans les coeurs des fans du Meisterschale.