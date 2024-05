Football-Cameroun : Samuel Eto’o limoge le sélectionneur Marc Brys, un mois après sa nomination par le gouvernement

XALIMANEWS-La Fédération camerounaise de football, dirigée par Samuel Eto’o, a annoncé la suspension du sélectionneur Marc Brys, seulement un mois après sa nomination par le gouvernement camerounais.

Nouveau rebondissement dans le conflit opposant Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), et le gouvernement camerounais. La Fédération a annoncé mardi le départ de Marc Brys, sélectionneur depuis seulement un mois et demi. La nomination du Belge, officialisée le 9 avril dernier, avait été imposée par le ministre des Sports, Mouelle Kombi, pour remplacer Rigobert Song. Ce dernier n’avait pas été reconduit après l’élimination de l’équipe nationale en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Nigeria (2-0).

Dès le lendemain, Eto’o avait qualifié cette nomination d’ »illégale » et ignoré la cérémonie de présentation de son sélectionneur. Il avait finalement accepté l’arrivée du technicien ayant fait carrière principalement en Belgique, aux Pays-Bas et en Arabie saoudite. Mais le conflit continuait sur la composition du staff technique : le gouvernement avait imposé Joachim Mununga, François Omam Biyick et Ahu Bessong, tandis que la Fédération camerounaise proposait Ndtoungou Mpile, David Pagou, Carlos Kameni et Benoit Angbwa. Mardi, la chambre de conciliation et d’arbitrage du comité national olympique camerounais (CNOSC), saisie par l’ACFAC et la LFPC, a décidé de suspendre les nominations effectuées par Samuel Eto’o.

La Fecafoot a vivement critiqué le verdict et a réagi en annonçant le départ du sélectionneur avant même qu’il n’ait dirigé un match. Un communiqué a déclaré la suspension immédiate du staff des Lions Indomptables, dirigé par Marc Brys. « La Fecafoot se réserve le droit de transmettre à la FIFA ces décisions qui constituent un frein au processus de préparation des prochains rendez-vous sportifs. Le Comité d’Urgence de la Fecafoot va se réunir sans délai pour donner une suite appropriée à ces actes. » A indiqué l’instance dirigeante du football camerounais. Le plus grand flou demeure sur l’identité du staff qui dirigera les matchs face au Cap Vert (8 juin) et l’Angola (le 11) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.