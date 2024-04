Football-Copa America : Israël signe un accord avec la CONMEBOL et veut participer aux prochaines éditions

XALIMANEWS-Ce jeudi, l’IFA (Fédération d’Israël de football) a annonçé la signature d’un nouvel accord avec la CONMEBOL, rapporte Footmercato.

Les Israéliens se disaient « fière de rejoindre la magnifique famille de la CONMEBOL », la confédération responsable de l’organisation des grands tournois sud-américains.

Le président de l’IFA, Moshe Zuares, a d’ailleurs affirmé sa volonté de participer aux prochaines éditions de la Copa America. « C’est un moment particulièrement excitant, historique et une percée internationale pour l’IFA. J’espère vraiment que l’équipe nationale israélienne fera partie de l’un des tournois majeurs organisés par la CONMEBOL, peut-être même de la Copa America » a-t-il confirmé lors de la signature de l’accord. Jusqu’ici affilié à l’UEFA (depuis 1994), l’Etat hébreu n’est jamais parvenu à se qualifier pour les phases finales de l’Euro.

Orgullosos de ser parte de la gran familia @CONMEBOL . Juntos por el bien del juego y el compañerismo.



The IFA is Proud to join the magnificent CONMEBOL family. Together, for the good of the play and camaraderie



???????? ??????? ???????? ???? ?? ???? ??"? ???????. ???? ?????:… pic.twitter.com/yklC88Y0uj