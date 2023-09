XALIMANEWS-Après sa victoire de ce lundi face au Mozambique (1-2) à Thiès lors du match retour des Éliminatoires de la CAN 2024, le Sénégal se qualifie pour le dernier tour qualificatif pour Maroc 2024. Après cette victoire qui fait suite au nul (1-1) du match aller, certaines joueuses se sont exprimées dans ses propos relayés par Wiwsport.

« On est revenues avec plus de détermination et d’engagement. On a fait ce qu’on devait faire. L’Egypte ? On va se concentrer et bien poursuivre le travail. On prendra match après match et on espère avoir la qualification. On a été courageuses. On a cru à la victoire jusqu’aux derniers moments, c’est ce qui nous a sorti de ce match. » A réagi Bineta Korkel Seck, louant

De son côté, Mbayang Sow lache : « On rend grâce au bon Dieu. On va continuer le travail et on espère avoir beaucoup plus de victoires. C’était très compliqué face à un adverse regroupé derrière et qui balançait les ballons devant. Mais on l’a fait. Maintenant, il nous reste l’Egypte. Ce sera une revanche qu’on espère remporter. On veut retourner au Maroc, ça fait trop bon là-bas (rires) »

Et pour la capitaine Korka Fall, « Il n’y avait pas d’autre solutions que de gagner. C’était un défi. En plus, ce n’allait pas être le Mozambique qui allait nous éliminer. On devait donc faire le maximum. Le coach nous a succinctement parlé dans les vestiaires, et on a compris. Ses paroles nous ont motivées. l’Égypte ? Ce sera une revanche. On ne va pas accepter qu’elle nous domine. Ce sera une double confrontation très difficile, mais on fera tout pour se qualifier encore ».