Sans Neymar, suspendu, le Brésil a remporté un 9e victoire de rang lors de ces Éliminatoires zone Amsud de la Coupe du monde qatari 2022. Les Canarinhas se sont faits peurs, en concédant l’ouverture du score depuis la 11e minute par Eric Ramirez (1-0), avant de renverser la situation dans les 19e dernières minutes. Les rentrées d’Emerson, Rapinha, Antony, Vinicius, des joueurs virevoltants et sacrés dribbleurs qui ont permis à la Seleçao de desarconner l’arrière garde du Vénézuela, pour l’égalisation du capitaine parisien Marquinhos, d’abord (71e, 1-1), ensuite Gabriel Barboza sur penalty (85e, 1-2) et Antony le joueur de l’Ajax qui etrennait sa première selection qui a clot le score sur un service de Raphina de Leeds United (90e, +5, 1-3). Grâce à cette 9e victoire en 9 sorties, le Brésil caracole seul en tête du classement de la zone Amsud, avec 27 points, devant l’Argentine (2e, 19 pts), qu’il devance de 8 points d’écart. La bande à Messi à concédé son 4e nul, face au Pataguay (0-0). Lors de ce match, le portier pqraguayen a réussi 8 arrêts pour faire échec aux Albicelestes. L’Equateur (3e, 16 pts), porté par Enner Valencia, double buteur, a corrigé par un score de 3 buts à zéro la Bolivie (9e, 6 pts) qui ne compte qu’une victoire, 3 nuls et 6 défaites en 10 matchs. L’Uruguay de Suarez et Cavani s’est fait accrocher à domicile (0-0) par la Colombie de Davidson Sanchez et Luis Muriel. Uruguayens (4e) et Colombiens (5e) se suivent au classement avec respectivement, 16et 14 points. Enfin le Chili de Gary Medellín et Sanchez a enregistré sa 5e défaite en 10 matchs, c’était face au Pérou (7e, 10 pts). Le score du match fut de 2 buts à zéro, Guevara et Sergio Peña ont marqué pour les Incas.

