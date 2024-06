Football-Éliminatoires Mondial 2026/G.B-J4 : Mauritanie-Sénégal, les Lions pour se reprendre face à des Mourabitounes en quête de rachat

XALIMANEWS- Ce dimanche à Nouakchott dans le cadre de la 4e journées des phases de poules des Éliminatoires du Mondial 2026, le Sénégal va rendre visite à la Mauritanie. Les Lions accrochés (1-1) il y’a 3 jours par la RD Congo à domicile veulent renouer avec le succès face à des Mourabitounes en quête de rachat après le revers à domicile devant le Soudan (0-2) et largués dans la course à la qualification. Un choc qui promet.

Sans Sadio Mané indisponible pour les deux matchs et Nicolas Jackson blessé contre la RD Congo et forfait pour le déplacement en terre mauritanienne, que vaut cette équipe sénégalaise ? Le coach Aliou Cissé doit faire avec les moyens du bord et pour dire vrai l’absence de ces deux atouts offensifs ne doit pas poser un dilemme au sélectionneur aux dreadlocks, tellement cette équipe sénégalaise dégage beaucoup de qualités en son sein. Deuxième de la poule B, avec 5 points +4, les Lions dépossédés de la première place par le Soudan (1er, 7 pts+3) doivent se reprendre pour ne pas se faire trop dépassés dans la course à la qualifications malgré qu’il reste encore six autres rencontres à disputer.

Après le nul amer concédé (1-1) devant la RD Congo à Dakar, dans une partie où ils auraient pu se mettre à l’abri avant l’égalisation de Mayele, Edouard Mendy et partenaires sont dans l’obligation de gagner pour espérer un faux pas du Soudan en déplacement face à son voisin du Soudan du Sud (5e, 2 pts-4) qui compte 2 nuls et 1 défaite, pour reprendre le fauteuil. Cependant, cet après-midi, les champions d’Afrique 2022 auront en face des adversaires très remontes après le fiasco à domicile (0-2) devant les leaders soudanais. Les Mourabitounes qui suscitaient beaucoup d’attentes auprès de leurs fans après leur excellente CAN ponctuée d’une qualification historique en 8es après avoir disposé de l’Algérie (1-0) en match de groupe, sont entrain de réaliser un me mauvaise entame dans ces phases éliminatoires. Avec 2 défaites et 1 nul, la sélection mauritanienne est lanterne rouge de la poule B, avec 1 point et un passif de 4 buts. Et pour ne rien arranger, à la veille de rencontrer le Sénégal, le coach perd deux piliers,. Après Ibrahima Keita, c’est autour du milieu de terrain Mohcen Badda de déclarer forfait car admis d’urgence à l’hôpital pour subir une opération d’appendicite. Mais malgré ces manquements, les Mourabitounes seront gonflés à blocs face aux Lions pour réaliser l’exploit et engranger un premier succès dans cette poule B.

En tout cas, ce choc entre voisins sera âprement disputé et aux Lions de la Teranga de faire valoir leur statut de grand d’Afrique face à une sélection qui commence à pointer le bout du nez sur l’échiquier continental.

Pour le dernier match de la poule, la RD Congo (3e, 4 pts+1), en confiance après son nul à Dakar, voudra enchaîner par un succès à domicile face au Togo (4e,3 pts) qui compte 3 nuls en autant de sorties et en quête de premier succès.