Football-Éliminatoires Mondial 2026/Zone Afrique : Sadio Mané forfait pour les matchs contre la RD Congo et la Mauritanie

XALIMANEWS-Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé que Sadio Mané, blessé au genou droit, ne participera pas aux prochains matchs de l’équipe nationale contre la République Démocratique du Congo (RDC) et la Mauritanie.

Arrivé blessé en sélection, l’attaquant Sadio Mané a effectué des examens ce dimanche 02 juin. Il souffre d’une lésion au niveau des aponévroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral. D’après la Fédération sénégalaise de football, l’attaquant d’Al Nassr est par conséquent forfait pour les deux prochains matchs des Lions, contre la RD Congo et la Mauritanie. Le Sénégal (4 pts) affronte, le jeudi 6 juin, la Rd Congo (3 pts), au stade Abdoulaye Wade, et le dimanche 9 juin la Mauritanie (1 pt), à Nouakchott.