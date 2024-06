Football-Élimnatoires Mondial 2026/Sénégal-RD Congo : Moussa Niakhaté, « On a beaucoup de qualités. C’est vrai que Sadio est irremplaçable, mais le Sénégal est avant tout un collectif et pas des individualités »

XALIMANEWS-A deux jours du match contre la RD Congo comptant pour la 3e journée des phases de poules de la zone Afrique des Éliminatoires du Mondial 2026, Moussa Niakhaté a fait face aux journalistes en conférence de presse. Le solide défenseur de Nottingham Forest a évoqué l’état d’esprit de la tanière, l’adversaire ainsi que l’absence de Sadio Mané.

Sur le groupe qui est en regroupement depuis une semaine : » Le compte est très bien, ça fait une semaine qu’on a repris les entrainements. On a vraiment fait une très très bonne semaine. Le groupe est très concentré et conscient de l’enjeu de ces deux prochains matchs qui sont vraiment très importants pour la Coupe du monde. Bon voilà, on est très concentrés. « A avoué Niakhaté.

Le solide axial des Lions de la Teranga de donner son opinion sur la sélection de la RD Congo. « C’est des joueurs qui sortent d’une très grande saison. C’est des joueurs qu’on connait, que moi je connaissais très bien à titre personnel. On connaît leurs qualités, ils ont fait une très bonne compétition en février en Côte d’Ivoire. Mais voilà on va d’abord se concentrer sur nous, sur notre jeu, ce qu’on peut apporter, les problèmes qu’on pourra essayer de leur poser. Forcément il faut prendre compte de leurs qualités mis on doit se concentrer. Je pense que si on est à notre meilleur niveau, et qu’eux aussi seront à leur meilleur niveau, ce sera un grand match jeudi. »

Sur l’absence de Sadio Mané : « C’est vrai que Sadio on va pas le présenter. Il est arrivé hier. Pendant une semaine on a travaillé, on travaillait et avec quelques joueurs qui étaient absents. Comme je le disais tout à l’heure, on a très très bien travaillé. Je pense que, comme vous le savez aussi, le coach a chaque fois des problèmes à faire sa liste parce que y’a d’excellents joueurs dans cette tanière. C’est vrai Sadio est irremplaçable, mais ce sera le moment je pense pour certains joueurs de montrer ce qu’ils valent et on a beaucoup de qualités. Aujourd’hui on essaie de voir, même sans Sadio de montrer que le Sénégal est avant tout un collectif et pas des individualités. C’est très important. C’est sûr ça qu’on va aller dans l’avenir, remporter des matchs, remporter des compétitions. La compétition se gagne non pas à onze, mais ça se gagne à 26. »