Football-Éliminatoires Mondial 2026/Zone Afrique : Sébastien Desabre prolongé à la tête de la RD Congo jusqu’en 2029, vise la qualification

XALIMANEWS-Ce jeudi, la FECOFA a annoncé officiellement la prolongation du contrat de Sébastien Desabre pour une durée de cinq ans. Désormais lié à la RDC jusqu’en 2029, le technicien français s’est exprimé pour la première fois depuis cette prolongation.

Le technicien français qui a amené la sélection de la RD Congo en demi-finale de la dernière CAN et qui vise une qualification pour la Coupe du monde 2026, a été prolongé jusqu’en 2029. Sébastien Desabre s’est prononcé sur son nouveau contrat.

« Je suis ravi d’avoir renouvelé mon contrat jusqu’en 2029 avec l’équipe nationale sénior masculine A « Les Léopards » de la RDC », a écrit sur X M. Desabre. Et comme la fédération congolaise de football, le coach français a tenu « à remercier le Gouvernement, la FECOFA et tous les supporters des Léopards pour le soutien et la confiance accordés ».

https://x.com/Seb_Desabre/status/1793930715853193341?t=MJ2JYIe4ixIG_5MYH3Zm1w&s=19

Rappelons que la sélection de la RD Congo va croiser le Sénégal à Dakar le Jeudi 6 mai au stade Abdoulaye Wade dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupe zone Afrique des Éliminatoires du Mondial 2026.