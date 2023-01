«Avec qui il a des relations Didier Deschamps ? A l’heure actuelle, il n’en a pas beaucoup. Avec le groupe de France 98 ? On n’en a pas non plus. Il y en a marre de ne plus dire les choses, la vérité. On est dans un monde où on ne peut plus rien dire. Donc on dit les choses normalement. Avec qui il a des relations ? Avec personne. C’est tout», a expliqué l’ancien joueur d’Arsenal, qui a également précisé que le contact était rompu depuis « pas mal de temps déjà« .

