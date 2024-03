Football / Équipe nationale du Sénégal : Aliou Cissé confirme sa présence, Habib Diarra également sollicité par la France U20

XALIMANEWS-Habib Diarra se retrouve face à une décision à prendre. Tandis qu’Aliou Cissé a confirmé sa participation au prochain regroupement de l’équipe nationale du Sénégal, le milieu de terrain du RC Strasbourg a également été appelé par Landry Chauvin, sélectionneur des U20 de la France pour deux rencontres amicales face à l’Allemagne U20.

Le jeune milieu de terrain, qui a déjà évolué avec les espoirs de l’équipe nationale de France, a été inclus dans la liste des joueurs convoqués par Aliou Cissé pour le prochain rassemblement de l’équipe nationale du Sénégal. C’est une première pour le natif de Guédiawaye.

« En 2025, la Coupe d’Afrique aura lieu au Maroc, et de nouveaux joueurs pourraient rejoindre et renforcer l’équipe nationale. Ce match amical nous offre l’opportunité de promouvoir ces jeunes talents. Habib Diarra est un joueur bien connu et de qualité, et j’ai tout fait pour le ramener en équipe nationale. Il est né à Guédiawaye, sa place est en équipe nationale du Sénégal », a déclaré Aliou Cissé au micro de nos confrères de Sud FM.