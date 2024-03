Programme : Khalifa Sall et ses engagements sur le code pétrolier et gazier

XALIMANEWS- Dans son programme bien élaboré en vue de la magistrature suprême, Khalifa Sall s’engage à revoir les dispositifs légaux et contractuels du pétrole et du gaz. Ainsi, une fois élu Président, Khalifa Sall dispose de plans dans le but de mieux doter le secteur pétrolier et gazier de garde -fous.

Dans son document, Khalifa Sall a listé les objectifs qu’ils se sont assignés pour mieux encadrer ce secteur. Dans un contexte d’exploitation, ils visent l’assurance d’une « exploitation durable et une gestion transparente des ressources pétrolières et gazières avec l’objectif d’en faire un levier du développement économique et social de notre pays et transformer notre pays en hub pétrolier et gazier »

Pour cela, renseignent -ils, sa coalition compte faire un état des lieux de l’ensemble des contrats et engagements, fixer les conditions de transparence absolue d’exploitation des ressources naturelles et systématiser des procédures de cession avec une validation des contrats par l’Assemblée nationale ; instituer des clauses de sous-traitance obligatoire au profit des entreprises locales etc.

Khalifa Sall compte, tout aussi, déployer les instruments de réalisation dont le code pétrolier et gazier et les initiatives internationales de transparence et de reddition de compte en matière d’industries extractives.