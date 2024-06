Football-Euro 2024 : Grealish et Maguire non sélectionnés par l’Angleterre

XALIMANEWS-Après les départs de Curtis Jones et de James Maddison, Gareth Southgate a pris deux nouvelles décisions drastiques, et non des moindres.

Coup de tonnerre chez les Three Lions. La liste élargie des 33 joueurs convoqués par Gareth Southgate continue de se réduire. Ce matin, les Three Lions ont officialisé les retraits des milieux de terrain Curtis Jones (Liverpool) et James Maddison (Tottenham). Cet après-midi, The Athletic a révélé que deux nouveaux noms s’ajoutent à la liste des absents, et il s’agit de poids lourds.

Il s’agit de l’ailier de Manchester City, Jack Grealish, et du défenseur de Manchester United, Harry Maguire. Maguire souffrirait d’une blessure au mollet qui l’empêcherait de se rétablir à temps. Quant à Grealish, son exclusion est un choix