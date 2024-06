Opération de sécurisation : au moins 501 personnes arrêtées pour diverses infractions

XALIMANEWS-Les forces de défense et de sécurité ont mené une opération d’envergure sur l’ensemble du territoire national. Pendant cette intervention, qui s’est déroulée durant nuit de mercredi 5 à jeudi 6 juin, les policiers ont appréhendé 501 individus pour diverses infractions.

Parmi les personnes arrêtées, 321 ont été retenues pour vérification d’identité, 97 pour état d’ivresse manifeste dans des lieux publics, 35 pour nécessité d’enquête, un pour possession de chanvre indien, deux pour trafic et possession de chanvre indien, un pour détention d’ecstasy, trois pour usage et détention de chanvre indien, sept pour consommation de substances celluloses, quatre pour bagarre sur la voie publique, deux pour possession d’arme blanche, neuf pour vagabondage, un pour participation à une association de malfaiteurs, neuf pour vol, un pour tentative de vol, un pour vol flagrant, un pour abus de confiance, un pour outrage à agent, deux pour viol, un pour homicide involontaire résultant d’un accident de la route, et un pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social.