Football-Euro 2024 : les 24 pays qualifiés sont connus

XALIMANEWS-A l’issue des matchs de groupes disputés hier, les 24 pays qualifiés pour l’Euro 2024 en Allemagne, sont désormais connus.

On connaissait déjà 21 des 24 participants de l’Euro 2024, ils sont désormais tous connus.

Les trois derniers tickets ont été accordés à l’occasion de cette trêve internationale de mars. Dans la voie A, la Pologne avait facilement écarté l’Estonie (5-1) quand le Pays de Galles s’est offert la Finlande sans trembler (4-1). Le vainqueur de ce match très serré entre les deux équipes qui est allé aux tirs au but, à savoir la Pologne (0-0/5-4 aux Tab) rejoint le groupe D avec la France, l’Autriche et les Pays-Bas. Dans la voie B, l’Ukraine est passée contre la Bosnie-Herzégovine (2-1) dans une fin de match folle. L’occasion de rejoindre l’Islande qui n’avait fait qu’une bouchée d’Israël (4-1). l’Ukraine se qualifie pour l’Euro 2024 dans le groupe E avec la Belgique, la Roumanie et la Slovaquie. Enfin, la Géorgie qui avait défait le Luxembourg (2-0) et la Grèce qui s’était offert le Kazakhstan (5-0) se battaient pour le dernier ticket. Finalement, c’est la Géorgie qui s’en est sorti (0-0/4-2 aux tirs au but) et se retrouve dans le groupe F avec le Portugal, la Turquie et la Tchéquie.

Les 24 équipes qualifiées

Groupe A

Allemagne

Hongrie

Écosse

Suisse

Groupe B

Espagne

Albanie

Croatie

Italie

Groupe C

Angleterre

Danemark

Slovénie

Serbie

Groupe D

France

Autriche

Pays-Bas

Pologne

Groupe E

Belgique

Roumanie

Slovaquie

Ukraine

Groupe F