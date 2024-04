Football-FIFA : le géant pétrolier saoudien Aramco devient le sponsor majeur

XALIMANEWS-Ce jeudi, le géant pétrolier saoudien Aramco est devenu «partenaire mondial majeur» de la FIFA jusqu’à fin 2027, a annoncé l’instance internationale de football.

C’est officiel, Aramco va devenir le partenaire mondial majeur de l’instance dirigeante du football mondial. Un accord de quatre ans va permettre à la compagnie saoudienne de devenir partenaire de la FIFA avec «des droits couvrant plusieurs événements» dont la Coupe du monde masculine en 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et la Coupe du monde féminine en 2027.

L’Arabie Saoudite, monarchie du Golfe Persique, est souvent pointée du doigt pour ses violations des droits humains et son bilan environnemental, dans sa politique d’influence menée par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Dans le cadre du vaste projet « Vision 2030 », il vise à transformer le royaume en un pays d’affaires et de tourisme et réduire sa dépendance aux revenus du pétrole.