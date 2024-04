Annonce de perturbations dans la distribution d’eau : Rufisque et Thiès affectés

XALIMANEWS-La SEN’EAU prévient des perturbations à venir dans la distribution d’eau à Rufisque et Thiès. Ces perturbations sont dues à des travaux de raccordement d’une nouvelle conduite à Pout, programmés dans la nuit de vendredi 26 à samedi 27 avril 2024.

Les localités touchées comprennent Sébikhotane, Pouyène, Soulouf, Ndoukhoura et Dougar à Rufisque, ainsi que Pout Ville, Lelo Sérère, Lelo Ouolof, Tougouny, Ndiakhate, Khodoba, Mboul, Kayel, Sagnafil, Bayouf, Palal, et les antennes maraichères de Michel Sami, Alphonse Nidaye, Dominique 1 et SISMAR à Thiès.

La situation devrait revenir à la normale le soir du samedi 27 avril 2024, et des camions citernes seront disponibles pour aider les zones les plus touchées.