Football-Jupiler Pro League : un international malien viré par son club belge après avoir porté le maillot du club rival où joue son frère

XALIMANEWS-LLe joueur malien Moussa Sissoko a été viré par son club après avoir été aperçu sur les réseaux sociaux avec le maillot du KV Courtrai, un rival à la course au maintien.

Apparu 16 fois cette saison avec le RWD Molenbeek en première division belge, Moussa Sissoko vient de voir son prêt prendre fin d’après la presse malienne qui cite les médias belges. Et pourquoi ? En plein exercice musculaire en phase de rééducation suite à une rupture du tendon rotulien du genou droit qui le tiendra éloigné des terrains pour presque un an, le joueur malien portait le maillot du club où joue son frère, un post que n’a pas accepté Molenbeek.

« Aujourd’hui, dans les circonstances actuelles, on ne peut pas accepter, même si c’est une vareuse de son frère, qu’il puisse s’afficher avec le maillot d’un concurrent direct. Même si Moussa n’est pas une mauvaise personne et souhaite le meilleur au club, c’est une attitude qui ne peut pas exister. En tant que club, on ne peut pas l’accepter », s’est exprimé Maxime Vossen, directeur général du RWDM, dans les colonnes du journal belge Le Soir. Le natif de Clichy va donc retourner en Russie dans son club du FK Sotchi.