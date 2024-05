Football-King Cup/Demi-finale : héroïque, Al Hilal de Kalidou Koulibaly en infériorité numérique bat Al Ittihad (2-1) et peut rêver du doublé

XALIMA’EWS- Ce mardi en demi finale de King Cup d’Arabie Saoudite, Kalidou Koulibaly et Al Hilal, en infériorité numérique pendant presque une heure, ont éliminé (2-1) Al Ittihad de Ngolo Kanté et vont disputer leur 3e finale de rang.

Tenants du trophée de la King Cup, les Bleus ont réussi à se qualifier pour la finale de l’édition 2024. En route pour le titre avec une avance considérable sur Al Nassr de Sadio Mané, Al Hilal du capitaine des Lions de la Teranga Kalidou Koulibaly, s’est imposé ce mardi face à Al Ittihad en demi finale (2-1). Une victoire acquise, dans la douleur, face à une bonne équipe adverse, qui s’est créée énormément d’opportunités mais assez maladroite dans la finition. Après avoir ouvert le score par Michael sur un bon mouvement collectif initié par Milinkovic Savic (25e, 0-1) qui va voir rouge à trois minutes de la mi-temps (42e), Al.Hilal qui va jouer à 10 contre 11 le reste du match, va concéder l’égalisation par le Marocain Ahmed Allah qui bat son compatriote Yacine Bounou (67e, 1-1). Finalement, Kalidou Koulibaly qui a réalisé un match solide et ses partenaires vont marquer le but de la victoire des oeuvres de Abdelhamid (81e, 1-2). Du coup, Al Hilal qui va disputer sa 3e finale de rang dans la compétition, pourrait conserver son trophée et voire, rêver du doublé Championnat-Coupe.