Les Culés attendent une offre prochainement, mais le Telegraphe et Sport indiquent que Todd Boehly et les Blues refusent de payer 30 millions d’euros et veulent revoir le montant à la baisse pour le joueur âgé de 33 ans. Enfin, le média ibérique Relevo assure que l’opération est en bonne voie et que Chelsea va présenter une offre officielle dans les prochaines heures, après une première proposition verbale de 14 millions d’euros.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy