Rappelons que, Samuel Umtiti avait accepté de prolonger son contrat jusqu’en 2026 en janvier dernier pour faire baisser ses émoluments et ainsi permettre au Barça d’inscrire ses recrues hivernales il y a quelques mois. Annoncé à l’OL, ou encore plus récemment à l’Olympiakos, la future destination de l’ancien Gone n’est pas encore connu. En tout cas, l’idylle entre Umtiti recruté en 2016 à 25 millions d’euros et le FC Barcelone, va bientot prendre fin.

