« Quelle est votre motivation pour rivaliser avec le Real et Karim Benzema désormais ? Je me regarde moi-même et mon équipe, pas les autres. Bien sûr, vous attendez avec impatience des matchs comme le Clásico et Benzema est un excellent attaquant, mais au final, il s’agit de remporter des trophées avec le Barça. Tout le reste est sans importance. Est-ce que ça vaut aussi pour le Ballon d’Or ? J’ai toujours dit que le succès de l’équipe m’animait. Des prix comme ça sont de bons extras, mais ce n’est pas pour ça que je voulais aller en Espagne. Une partie de ce qui y était écrit n’était pas vrai. » A eclairé Robert Lewandowski.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy