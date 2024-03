Football-Liga/Real : la nouvelle blessure de Thibault Courtois qui va faire une saison blanche, agace la presse espagnole

XALIMANRWS-L’Espagne est de nouveau dégoûtée par l’énorme coup dur de Thibault Courtois. Le portier international belge du Real de Madrid est de nouveau blessé et va faire une année blanche.

Comme annoncé hier par le Real Madrid, le longiligne portier est de nouveau blessé. Courtois souffre d’«une déchirure du ménisque interne au genou droit.» Une blessure qui agace la presse ibérique dans ces publications relayées dans Footmercato. Le journal Marca déplore cette nouvelle blessure du Belge après sa rupture des ligaments croisés sur l’autre jambe. «Courtois est à nouveau cassé. C’est une triste nouvelle. Il dit adieu à la saison mais promet de revenir plus fort.» Pour le journal AS, Courtois est «cassé. Il fait ses adieux à la saison après s’être déchiré le ménisque interne de la jambe droite. Le gardien de but était en phase finale de rétablissement après une grave blessure à l’autre genou. Un rendez-vous est prévu aujourd’hui pour connaître son évolution. Ce nouveau contretemps l’éloignera des terrains pendant six à huit semaines», ajoute le quotidien. Du côté du pays de Thibault Courtois, en Belgique, le portier fait les gros titres de La Dernière Heure ! Espérons revoir Thibault Courtois bientôt sur les terrains de football, avec beaucoup d’aplomb.