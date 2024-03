Campagne électorale : Anta Babacar Ngom « tire à boulets rouges » sur Diomaye Faye et Sonko

XALIMANEWS-La présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC) 2024, a lancé, mardi, des attaques cinglantes à l’égard de Diomaye Faye lors de son discours à Richard Toll. Elle critique le candidat de la Coalition Diomaye Président sur sa position par rapport à la monnaie franc CFA.

Anta Babacar a remis en question la capacité de Diomaye à incarner un véritable leadership et l’a appelé à se détacher de son mentor pour assumer ses propres responsabilités.

Elle a exprimé des inquiétudes quant aux propos de Diomaye sur la modification du franc CFA, affirmant qu’ils démontraient un manque de compétence et de compréhension du sujet.

« J’ai peur quand j’entends des candidats dire qu’ils vont changer notre monnaie franc CFA. Bassirou Diomaye Faye, qui avance ces propos, est tout sauf compétent. Il n’a pas de bagage intellectuel, c’est la raison pour laquelle il a tenu ses propos. On ne peut pas changer cette monnaie ça ne se fait pas. Il faut qu’il soit un peu patient. Nous ne sommes pas dans une course. Il faut prendre des engagements qu’il faut respecter », a-t-elle lancé.

Elle a également critiqué le choix de Sonko concernant Diomaye, affirmant que le Sénégal ne devrait pas accepter un président par procuration.

« On dit aussi Ousmane, c’est Diomaye, Diomaye, c’est Ousmane. Mais je me demande qui est Ousmane à la fin et qui est Diomaye. Et ils veulent qu’on leur donne le pays. Nous n’accepterons jamais un président par procuration », a dit la présidente du mouvement ARC.

Elle a également affirmé que sa propre candidature était la seule option viable pour le pays.

« Il n’y a pas deux ou trois choix, le seul choix demeure Anta Babacar Ngom », pense-t-elle.