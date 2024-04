Football-Liga/Real : le jour où Casemiro a fait pleurer Carlo Ancelotti

XALIMA’EWS-Titulaire inamovible du Real de Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti, Casemiro qui a tout gagné avec les Merengues. En partance pour Manchester United, avant son départ, il a eu un entretien émouvant avec le coach transalpin.

Quel palmarès pour le Brésilien avec la Casa Blanca. Cinq trophées de Ligue des Champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), trois Liga (2017, 2020, 2022), une Copa del Rey (2014). En 9 ans dans la capitale espagnole, Casemiro (32 ans) a remporté 18 trophées entre 2013 et 2022. Après ce fabuleux parcours, l’Auriverde a décidé d’aller chez les Reds de United. Dans un entretien avec le journal pro Madrid Marca, Casemiro a avoué avoir hésité de partir lors d’un entretien avec El Mister.

« Je n’ai hésité qu’une seule fois à quitter Madrid pour Manchester United. C’était un vendredi et tout était fait. Je devais m’entraîner et je ne me suis pas entraîné, il ne manquait que la signature. Je suis allé parler à Ancelotti et il savait déjà que je partais. Je suis entré dans son bureau, il s’est retourné et pleurait. Carlo m’a dit qu’il ne voulait pas que je parte, qu’il m’aimait beaucoup… et c’est là que j’ai hésité » a-t-il confessé.