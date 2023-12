XALIMANEWS-Dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 1 française, Monaco de Jacobs et Krepin Diatta et l’OM du duo Ismaila Sarr-Ilman Ndiaye se sont imposés devant Montpellier et Rennes sur le même score (2-0). Le Racing Club de Lens de Nampalys Mendy a enchaîné devant Lyon (3-2), Lorient avec un but de Bamba Dieng a arraché le nul à Toulouse (1-1), alors que Clermont Foot de Mory Diaw et Metz avec sa colonie sénégalaise, ont subi des défaites.

Dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 1 française, les Monégasques avec un bon Ismail Jacobs qui a disputé l’intégralité du match et Krepin Diatta entré en jeu à la 81e minute, a disposé à domicile de Montpellier (2-0). Du coup, l’AS Monaco (3e, 27 pts+10) conforte sa 3e place, derrière le PSG (1er, 33 pts) et Nice (2e, 29 pts). Le Racing Club de Lens de Nampalys Mendy, entre en jeu à 3 minutes du terme, a enfoncé (3-2) les Rhodaniens de Lyon. Avec ce 6ème succès en championnat, les Sang et Or occupent la 6e place du classement avec 22 pts. L’Olympique de Marseille d’Ilman Ndiaye qui a provoqué le penalty de l’ouverture du score d’Aubameyang (8e) et Ismaila Sarr PS assez flamboyants et remplacé à la 70e minute, a disposé de Rennes. Grâce à cette quatrième victoire, les Olympiens (9e, 17 pts+1) montent d’un cran dans le classement. Le FC Metz (11e, 16 ptq-7), avec Sabaly et Lamine Camara en titulaires avant d’être remplacés aux 74e et 90e+4 minutes, a courbé l’échine (2-9) en déplacement face à Lille. Bonne nouvelle pour la tanière, avec l’entrée décisive de Bamba Dieng, qui avec son but dans le temps additionnel (90e+1) a permis à Lorient (16e, 12 pts-7) d’arracher le nul face à Toulouse (1-1). Enfin , Clermont Foot de Mory Diaw (17e, 10 pts-12), a encore été corrigé, cette fois ci par Brest (3-0), une semaine après avoir subi le même sort devant Lens. Avec cette 8ème défaite, les Clermontais s’enfoncent avec cette place d’avant derniers au classement.

Admirez le but de Bamba Dieng

