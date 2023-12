La communion qui a eu lieu ce samedi, a davantage renforcé les liens indéfectibles avec la jeunesse du département, selon l team ADD. « Merci au DG et Maire de Niandane pour cette belle finale. Satisfecit et remerciements à tous les autres maires présents, au jeunes frères Moussa SOW et Mamadou Salif SOW et, à tous les autres responsables déplacés durant cette belle fête départementale de la JEUNESSE de Podor », s’est réjoui le camp du parrain.

