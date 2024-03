Football-Ligue 1 France/J27 : l’OM s’inquiète pour Pape Gueye et Ismaila Sarr blessés, à cinq jours du Classico face au PSG

XALIMANEWS-Le 31 mars prochain, l’Olympique de Marseille va recevoir le leader le PSG (1er, 59 pts) pour le classico avec l’ambition d’infliger aux Franciliens leur second revers de la saison. Mais à cinq jours de ce choc, les Phocéens ne sont pas assez vernis, avec une infirmerie qui se remplit.

L’OM (7e, 39 pts) est à quatre points de retard sur la quatrième place synonyme de barrage pour la prochaine Ligue des Champions, occupé par Lille (4e, 43 pts). Le week-end prochain (31 mars), les coéquipiers d’Ilman Ndiaye vont recevoir Mbappé et compagnie à l’Orange Vélodrome, avec l’ambition de remporter les 3 points du succès. Une équipe francilienne qui compte 12 points sur son suivant Brest (2e, 47 pts) et qui ne sera pas au complet avec l’absence de plusieurs cadres, tels que Bradley Barcola, Marquinhos, Marco Asensio, Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, tous blessés et forfaits. Cependant, le club de la Canebière risque de ne pas être mieux loti en matière d’effectif. Et pour cause ?

Selon les médias L’Équipe et La Provence, Jean Louis Gasset doit gérer quatre nouveaux blessés en en plus de celles de Rongier, Gigot, Onana et Garcia. Les deux quotidiens indiquent que les nouvelles ne sont pas rassurantes pour les Sénégalais Pape Gueye et Ismaïla Sarr. Le premier est touché au mollet gauche et n’a pas joué avec les Lions de la Teranga face au Gabon. Quant au deuxième, sorti sur blessure face au Gabon, il est touché aux ischio-jambiers et ne devrait pas refouler les pelouses avant une dizaine de jours.