Football-Ligue 1 France/J28 : Metz malgré Lamine Camara passeur décisif, battu par Brest lors d’un match prolifique

XALIMANEWS-Ce dimanche dans le cadre de la 28e journée de la Ligue 1 française, le FC Metz avec sa colonie sénégalaise s’est enfoncé, battu en déplacement par Brest, lors d’un match très spectaculaire (4-3).

Quel festival de buts ce dimanche lors du match entre Brestois et Messins. Le dauphin du PSG recevait l’avant dernier avec l’ambition de remporter le gain du match pour maintenir l’écart de 10 points entre le leader et consolider sa position. Et pourtant, ce sont les Visiteurs qui vont dégainer les premiers, sur un but de Ismaël Traoré servi par Lamine Camara (6e, 0-1). Mais 6 minutes plus tard, les Locaux vont rétablir l’équilibre par Chardonnet (12e, 1-1). Les Dauphins du PSG vont marquer deux autres buts par Doumbia (31e, 2-1) et Mounié (38e, 3-1), pour mèner à la pause de 2 buts d’avance. En seconde période, Satriano va porter l’estocade aux Messins (60e, 4-1). Mais, les coéquipiers de Cheikh Sabaly entré en jeu à la 75e minute, vont réussir à revenir à moins 1 but grâce à un doublé de Mikautadze en l’espace de 6 minutes (74e et 80e). Brest (2e, 53 pts) s’est fait peur mais parvient à conserver son avance et consolider sa position de Deuxième, tandis que Metz (17e, 23 pts) s’enfonce davantage avec ce 17 ème revers en 28 journées.

Rappelons que ce vendredi, l’OM (7e, 39 pts)) avec Pape Gueye qui a disputé 65 minutes et Ilman Ndiaye entré en jeu à la place de Ounahi (65e) a été battu en déplacement par Lille (3-1). Ce samedi, Lens (5e, 43 pts) avec Nampalys Mendy remplaçant a été tenu en échec par Arouna Sanglante et le Havre (14e, 28 pts).