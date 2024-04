Football-Ligue 1 France/J31 : Pape Gueye délivré l’OM face à Lens de Nampalys Mendy, Monaco de Krepin perd le choc face à Lyon et sacre le PSG, Clermont et Mory Diaw gagnent Reims, le FC Metz battu

XALIMANEWS-La 31e journée du championnat de France entamée ce vendredi s’est achevée ce dimanche. Les Sénégalais pensionnaires du championnat français ont connu des fortunes diverses, avec 4 défaites, 2 victoires et 1 nul.

Le samedi, au Parc des Princes, Arouna Sangante titularisé tout le match dans la défense du Havre et ses coéquipiers avaient tenu en échec le PSG (3-3), retardant son sacre qui fut finalement possible le lendemain dimanche.

En déplacement, Monaco, avec Krepin Diatta titularisé tout le match et sans Ismaël Jacobs toujours blessé, a courbé l’échine lors du choc de la journée. Malgré l’ouverture du score de Ben Yedder, double buteur (1re et 60e), les Monégasques ont subi la loi adverse, sur des buts de Lacazette (22e), Benrahma (26e) et Fofana Malick (84e). Malgré ce revers, Monaco (2e, 58 pts) reste dauphin mais a sacré en même temps le PSG champion de France pour la 12e fois de son histoire. Toujours le dimanche, lors du choc entre les Lions de la Teranga, opposant l’OM au Racing de Lens, ce sont les Phocéens qui se sont imposés, grâce au but victorieux en fin de match de Pape Gueye (85e). Le buteur, titularisé comme son compatriote Ilman Ndiaye, remplacé à la 65e minute par Ismaila Sarr de retour de blessure, permet à son club d’engranger une 11e victoire et de se maintenir à la 7e place du classement avec 44 pts. Quant à Nampalys Mendy, remplacé en fin de match (81e) et ses partenaires, ils sont toujours devant leurs bourreaux du jour (6e, 46 pts). Le Racing Club de Strasbourg (13e, 36 pts) avec Habib Diarra sur le banc et qui n’a pas disputé la moindre minute, a été surpris (1-3) à domicile par l’OGC Nice, après avoir ouvert le score. Dans le bas du tableau, le FC Metz, qui alignait d’entrée Sadibou Sané et Pape Amadou Diallo, et avec Lamine Camara entré en jeu en seconde période (46e), à domicile, a subi la loi de Lille (2-1). Pourtant, ce sont les Grenats qui avaient ouvert le score par leur buteur Mikautadze (23e SP), avant d’être renversés sur des réalisations d’Ismaily (31e) et Morgan Yakizi (44e). Clermont Foot (18e, 25 pts) avec Mory Diaw dans les buts a écrasé (4-1) la formation de Reims, tandis que le FC Lorient (17e, 27 pts), sans Bamba Dieng non inscrit sur la feuille de match et Formose Mendy sur le banc, a perdu (1-2) à domicile devant Toulouse, dans un match où le club local avait bien démarré en ouvrant le score.