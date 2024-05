Football-Ligue 1 France : Mohamed Camara écope de 4 matchs de suspension pour homophobie, l’AS Monaco réagit

XALIMANEWS-La sanction est tombée hier : Mohamed Camara (24 ans) le milieu de terrain malien de l’AS Monaco a été suspendu pour 4 matchs.

Le milieu de terrain, qui avait dissimulé les logos de lutte contre l’homophobie floqués sur son maillot lors du match Monaco-Nantes, a refusé les actions de sensibilisation proposées par la LFP pour alléger sa peine. Du coup, Mohamed Camara (24 ans) a écopé de 4 matchs de suspension ferme. Face à cette sanction, son club, l’AS Monaco, a accep

« Nous allons respecter la décision de la commission. Depuis le début, la position du club est très claire. Nous supportons la cause, les actions de la Ligue. Nous sommes vraiment désolés et nous nous excusons de nouveau pour le comportement d’un de nos joueurs. C’est pourquoi nous respectons totalement la décision (…). Nos sanctions internes ont déjà été données. Nous préférons les garder à l’intérieur du club. Nous allons travailler pour que ça ne nous arrive plus. La Ligue a plus d’éléments que nous pour prendre cette décision.», a déclaré le directeur général de Monaco, Thiago Scuro, au micro de RMC Sport hier soir. Avec cette sanction de la LFP, Mohamed Camara devra manquer le début de saison monégasque et ne sera de retour qu’en septembre en Ligue 1.