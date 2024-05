Football-Ligue 1 France/Retard J32 : l’OM et sa colonie sénégalaise tombent à Reims (1-0)

XALIMANEWS-Ce mercredi en match retard de la 32e journée, l’Olympique de Marseille a perdu en déplacement face à Reims (1-0).

Malgré ses 3 internationaux sénégalais qui ont tous participé à la rencontre dont Pape Gueye et Ismaila Sarr qui ont disputé respectivement 62 minutes et 90 minutes et Ilman Ndiaye entré en jeu à la 80 e minutes, le club phocéen a courbé l’échine (1-0). Le but rémois est l’oeuvre du défenseur olympien Chancel Mbemba sur un contre son camp (33). Les Phocéens ont ensuite courir derrière le score, sans parvenir à rétablir l’équilibre. Ismail Sarr et Pape Gueye sont crédités d’un tir chacun, là où Ilman Ndiaye-a frappé deux fois.

Malgré cette defaite, l’OM (8e, 47 pts) stagne dans le classement de la Ligue 1, à une journée de la fin du championnat