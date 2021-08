Ce samedi, le Parc des Princes sera sans nul doute plein à craquer, pour cause, en marge de la confrontation contre Strasbourg, la présentation des recrues estivales va se faire devant les supporters. Cependant, Messi et Sergio Ramos, ne fouleront pas la pelouse du Parc ce soir, ainsi que Verratti et Donnarumma. Par contre, Wijnaldum et Achraf Hakimi buteur contre Troyes, seront d’attaque face aux Alsaciens.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy