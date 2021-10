«Pour les supporters et pour nous, oui c’est un match important. Ils ont chanté tout le temps mais on est prêts. Ils (les joueurs de l’OM, ndlr) vont jouer jeudi. On va essayer de regarder le match. Ce ne sont pas seulement trois points. On a perdu un seul match seulement mais on sait que ce n’est pas un match normal pour le club», a expliqué le milieu de terrain espagnol.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy