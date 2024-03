Football-Ligue 1 Sénégal/J17 : Guédiawaye FC s’adjuge spectaculairement le choc devant Teungueth (3-4), Ouakam et DSC domptent Jamono Fatick et l’AS Pikine en deplacements sur le même score (1-0)

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la 17ème journée de la Ligue Pro, trois rencontres ont été disputées. Guediawaye FC s’est adjugé le choc en battant le leader Teungueth FC dans son antre de Galandou Diouf (4-3), l’USO et Dakar Sacré Coeur, en déplacements, se sont imposés devant Jamono Fatick et l’AS Pikine, sur le même score (1-0). Trois victoires à l’extérieur.

L’attraction de cette 17ème journée a répondu à toutes les attentes. La rencontre entre le leader, Teungueth FC et Guédiawaye FC pour le choc au sommet a été assez spectaculaire et ponctuée d’une victoire prolifique des visiteurs. Dans leur antre de Galandou Diouf, les Rufisquois ont été menés de 3 buts d’écart. Après 42 minutes de jeu. Dramane Coulibaly (13e, 0-1), Sidy Ndiaye (29e, 0-2) et Aboulie Kassama (42e 0-3) avaient donné une avance confortable aux Crabes. Mais la réaction adverse va être époustouflante, Moctar Koita (45e+3, 1-3), Joseph Lamine Samba sur un doublé (50e et 60e, 3-3) allaient faire se lever tout un stade acquis à leur cause. Mais les leaders seront refroidis par un dernier but, bénéfique aux Guédiawayois et marqué par Salomon Tweh (89e, 3-4) qui offre un succès spectaculaire aux visiteurs, qui infligent au club rufisquois son second revers de la saison. Ce succès permet au Guédiawaye FC (3e, 28 pts+5) de consolider sa place sur le podium. Malgré sa défaite, le Teungueth FC (1er, 31 pts+11) garde provisoirement son fauteuil mais peut être doublé par le Jaraaf (2e, 28 pts+11) qui joue contre l’US Gorée ce dimanche. Au même moment, l’USO grâce à un but de Alfred Gomis (30e) a battu en déplacement (1-0), le Jamono de Fatick. De son côté, Dakar Sacré Coeur (5e, 24 pts) s’est permis d’aller prendre les 3 points (1-0) devant l’AS Pikine à Alassane Djigo.

Résultats matchs samedi 16 mars 2024

Jamono Fatick/US Ouakam (0-1)

Teungueth FC/Guédiawaye FC (3-4)

As Pikine/Dakar Sacré-Coeur (0-1)

Programme matchs dimanche 17 mars 2024

Jaraaf/Gorée Casa Sport/Diambars Stade de Mbour/Linguère de Saint Louis Génération Foot/Suneor

Classement provisoire