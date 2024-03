Handball-Championnat Élite Dames/J5 : Djadji Sarr renoue avec le succès devant Toubacouta (32-30), Gaston Berger bat le DUC (32-30)

XALIMANEWS-Ce samedi en matchs comptant pour la 5ème journée du championnat Élite Dames, joués à la salle de l’Université Gaston Berger, Djadji Sarr et Gaston Berger qui sortaient de défaites, se sont repris en s’imposant respectivement devant Toubacouta et Gaston Berger sur le même score (32-30).

Battue par Diamono (32-31) lors de la journée précédente,la formation de Djadji Sarr recevait Toubacouta qui sortait aussi d’un revers devant Disso (32-24). Dans la salle de l’Université Gaston Berger, Khady Lo, Aminata Seck Leboue, Maguette Diawara et partenaires se sont imposés de deux buts (32-3O) devant Rose Diatta et Mariama Senghor. Du coup, Djadji Sarr s’invite provisoirement sur le podium (3e, 11 pts+18) et double Golf (4e, 9 pts+15) qui joue ce dimanche en déplacement contre l’Olympique de Diourbel (8e, 3 pts-51). Dans la même salle de Gaston Berger, pour le duel des Étudiants, les Locales se sont imposées devant leurs homologues de l’Université de Dakar. Les coéquipières de Mbene Ndiaye Dié Thiam ont imposé leur loi (32-30) à Safietou Diatta, Absatou Cissé et partenaires. Avec ce deuxième succès qui intervient après la défaite subie devant Golf (37-23), Gaston Berger (5e, 8 pts) double le DUC (6e, 7 pts-2). Les Dakaroises qui avaient engrangé leur premier succès n’ont pas enchaîné.

Ce dimanche, Golf (4e, 9 pts+15) éjecté du podium par Djadji Sarr (3e, 11 pts+18) va rendre visite à l’Olympique de Diourbelois, avec l’ambition de gagner et prendre la place de dauphin au détriment de Diamono (2e, 12 pts+5).