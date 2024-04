Football-Ligue 1 Sénégal/J19 : Teungueth enchaîne devant Diambars et accentue son avance, l’AS Pikine, Dakar Sacré Coeur et Génération Foot Gagnent, le Jaraaf marque le pas

XALIMANEWS-Ce week-end s’est disputée la 19ème journée de la Ligue Pro du Sénégal. Le leader Teungueth FC a enchaîné devant Diambars (2-1) et consolide son fauteuil, alors que l’AS Pikine a crucifié l’US Gorée (1-0).La Sonacos de Diourbel et Dakar Sacré Coeur se sont imposés en déplacement devant Casa Sport et Stade de Mbour sur le même score (1-0)

Une semaine après avoir disposé de Dakar Sacré Coeur (2-0), les Rufisquois avaient affaire aux Académiciens de Diambars. Mais à domicile,le leader a fait le job. Après avoir ouvert le score matinalement par Adama Diarra (5e, 1-0) et mené à la mi-temps, le club rufisquois ça faire le break Layousse Samba, 4 minutes après la reprise (49e, 2-0). Diambars va réduire le score par Yaya Diémé (62e, 2-1), mais insuffisant pour concéder un revers. Avec ce succès, le Teungueth FC (1e, 37 pts) compte 5 points d’avance sur le Jaraaf (2e, 32 pts), qui ne gagne plus depuis deux journées. Le club Médinois a été battu (1-0) par la formation Génération Foot (10e, 20 pts). Le Guédiawaye FC (3e, 32 pts) est allé faire match nul vierge (0-0) en déplacement devant Jamono de Fatick (12e, 16 pts). L’AS Pikine (4e, 29 pts) a été l’un des autres bénéficiaires de la journée. Les Pikinois se sont imposés devant l’US Gorée, dans les ultimes instant du match sur une réalisation de Mignane Diouf (90e+3, 1-0). La Sonacos de Diourbel (5e, 27 pts) est allé battre la formation sudiste du Casa Sport (11e, 20 pts). L’unique but du match a été marqué à la 66e minute. Le Dakar Sacré Coeur (6e, 27 pts) en a fait de même, victorieux (1-0) de son déplacement devant le Stade de Mbour (13e, 15 pts), sur un but de Mbaye Ndiaye (80e, 0-1). Partage des points (0-0) entre l’US Ouakam (8e, 22 pts) et la Linguère de Saint Louis (9e 22 pts).

A l’issue de cette 19ème journée, 7 buts ont été inscrits, pour 4 victoires dont 2 à l’extérieur et 3 nuls dont deux vierge.

Résultats 19ème journée Ligue 1 Sénégal

Casa Sport/Sonacos (0-1)

Génération Foot/Jaraaf (1-0)

Stade de Mbour/Dakar Sacré Coeur (0-1)

Teungueth FC/Diambars (2-1)

US Ouakam/Linguère (0-0)

Jamono Fatick/Guédiawaye (0-0)

AS Pikine/US Gorée (1-0)

CLASSEMENT APRÈS 19 JOURNÉES