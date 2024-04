Football-Ligue 1 Sénégal/J20 : le leader Teungueth FC en rythme de champion enchaîne un 3e succès de rang, Guédiawaye consolide sa place de dauphin, le Jaraaf ne sait plus gagner, Diambars s’enfonce

XALIMANEWS-La 20ème journée du championnat national qui s’est joué ce week end, a vu le leader Teungueth FC consolider son fauteuil en enchaînant devant l’US Gorée (0-1). Son dauphin Guédiawaye FC a renoué avec le succès face à l’US Ouakam (4-2) et relégue à 2 points son poursuivant le Jaraaf (3e, 33 pts), qui ne gagne plus depuis 3 matchs et tenu en échec par le Casa Sport (0-0).

Le Teungueth FC (1er, 40 pts) ne lâche pas prise et tient bien à son fauteuil. Ce samedi, les Rufisquois grâce au but de Youssou Sanyang (51e), se sont imposés sur la plus petite des marques (0-1) face aux Insulaires de Gorée (6e, 27 pts) qui essuient un second revers de rang. Avec ce 3e succès de rang, le club de Rufisque compte 5 points d’avance sur son dauphin Guédiawaye FC (2e, 35 pts). Les Crabes portés par Sidy Ndiaye auteur d’un triplé (39e, 68e et 78e) et Kabirou Joof (37e) contre deux buts d »Abdoul Cissé (52e) et Alassane Gueye (0e) ont largement dominé 4-2) la formation de l’US Ouakam (9e, 22 pts). Le Jaraaf (3e, 32 pts) qui complète le podium, n’arrive plus à gagner depuis 3 matchs et a concédé le nul vierge (0-0) à domicile face au Casa Sport (11e, 21 pts), qui se reprend après sa défaite de la journée précédente. L’AS Pikine (4e, 30 pts) n’a pas enchaîné et a partagé les points (0-0) en déplacement face à Suneor (5e, 28 pts). Les Académiciens de Dakar Sacré Coeur (7e, 27 pts) malgré l’égalisation de Mbaye Ndiaye (58e) ont été défaits (3-1) à domicile par le Jamono de Fatick (12e, 19 pts) qui a fait la différence en fin de partie (86e et 90e+5) après avoir ouvert le score (49e). La Linguère de Saint Louis (8e, 23 pts) et Génération Foot (10e, 21 pts) se sont quittés dos à dos sur un nul vierge (0-0). Le Stade de Mbour (13e, 18 pts) a remporté (0-3) le derby de la Petite Côte devant la lanterne rouge Diambars (14e, 14 pts). Les buts des Stadistes ont été marqués par Sékou Sylla (45e+2), Ameth Diouf (52e) et Omar Ndiaye Sarr (62e).

Au total,14 buts ont été marqués lors des 7 matchs joués, pour une moyenne de 2 buts par matchs. Quatre victoires dont 3 à l’extérieur et 3 nuls vierges ont été dénombrés.

Résultats 20 journée Ligue 1 Sénégal

Guédiawaye FC/US Ouakam (4-2) Jaraaf/Casa Sport (0-0) Linguère/Génération Foot (0-0) Sonacos/AS Pikine (0-0) Dakar SC/Jamono Fatick (1-3) Diambars/Stade Mbour (0-3) US Gorée/Teungueth FC (0-1)