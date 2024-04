Football-Ligue 1 France/J29 : Metz avec sa colonie sénégalaise dompte Lens de Nampalys Mendy, Strasbourg d’Habib Diarra victorieux, Le Havre de Sangante battu et Clermont de Mory Diaw concède le nul

XIMANEWS-Ce week end , on a joué la 29e journée du championnat français. Parmi les clubs des internationaux sénégalais, Lens de Nampalys Mendy a mordu la poussière, battu (2-1) par le FC Metz avec sa colonie sénégalaise. Le club nordiste est imité par le Havre AC de Sanglante défait par Nantes, (0-1), le RC Strasbourg d’Habib Diarra a remporté (3-1) le succès face à Reims. Clermont Foot de Mory Diaw a concédé le nul (1-1) à domicile devant Montpellier.

Cette 29e journée de la Ligue 1 française n’a pas été bénéfique aux Lensois et Nampalys Mendy qui a assisté à la partie depuis le banc de touche. Vendredi dernier, le club Sang et Or a été défait par la formation messine, qui a été renversante par Mikautadze double buteur (34e et 45e+3) après avoir concédé l’ouverture du score de Soloca sur penalty (13e). Avec ce succès, le FC Metz (17e, 26 pts) gagne 3 précieux points dans la course au maintien. Sadibou Sané et Pape Amadou Diallo ont participé intégralement à la victoire des Grenats, alors que Lamine Camara d’habitude titulaire est entré en jeu dans le temps additionnel (90e+2). Le lendemain samedi, le Racing Club de Strasbourg (12e, 36 pts), avec Habib Diarra qui a joué 76 minutes, a disposé de Reims (3-1), grâce aux réalisations de Gameiro (44e, SP), Sylla (50e) et M. Dion (90e+3) contre un but de Nakamura 7e). Ce dimanche, Arouna Sngante et le Havre (15e, 28 pts) ont été défaits à domicile (0-1) par le FC Nantes sur une réalisation de Kader Bamba dans le temps additionnel (90e+3). Avec cette défaite, les Havrais se rapprochent de la zone de relégation. Enfin toujours ce dimanche, Clermont Foot (18e, 22 pts) avec le gardien des Lions de la Teranga Mory Diaw de retour dans les buts après la brillante prestation de son compatriote Massamba Ndiaye face au PSG (1-1), a encore enchaîné un autre nul, cette fois ci à la maison face à Montpellier sur le même score. Après avoir ouvert le score sur penalty par Mohammed Cham (45e+4), les Clermontais ont concédé le nul sur un but de Tanguy Coulibaly (56e) qui a trompé le portier international des Lions.

Rappelons que les matchs qui opposeront l’AS Monaco de Krepin Diatta et Ismaila Jacobs à Lille, l’OM de Pape Gueye, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye à l’OGC Nice et Lorient de Bamba Dieng et Formose Mendy au PSG, sont décalés au 24 avril prochain.