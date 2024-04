Football-Ligue des champions AFC/Demi-finale retour : sans Kalidou Koulibaly, Al Hilal s’impose devant Al Ain (2-1) mais s’arrête aux portes de la finale

XALIMANEWS-Battu mercredi dernier par Al Ain en demi-finale aller (4-2), Al Hilal s:est imposé à domicile ce mardi (2-1), mais un score insuffisant pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions AFC. Du coup, Kalidou Koulibaly non retenu dans le groupe cet après-midi et ses coéquipiers ne remporteront pas le trophée cette année.

Dominés lors de la manche aller (4-2) aux Emirats Unis, les Bleus comptaient renverser la situation à la maison. Sans Kalidou Koulibaly non retenu cet après-midi mais avec Yacine Bounou le portier marocain absent mercredi passé, Al Hilal attaquait ce match pied au plancher. Menant sur un but matinal de Neves sur penalty (4e, 1-0), les Locaux seront refroidis par l’égalisation d’Erik (12e, 1-1). Il restait alors 2 buts à remonter. Au retour des vestiaires, les Saoudiens vont doubler la mise par Al Dawsari (51e, 2-1), qui donne espoir aux fans d’Al Hilal. Mais malgré leurs velléités offensives, les partenaires de Kalidou Koulibaly ne parviendront pas à marquer ce but qui les aurait permis de jouer les prolongations. Al Hilal gagne mais quitte la Ligue des champions AFC aux portes de la finale.

Le club émirati affrontera le vainqueur de l’autre demie entre les Japonais du Yokohama Marinos et les Coréens d’Ulsan en finale. À l’aller la formation coréenne s’était imposée petitement (1-0).