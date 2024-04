Football-Premier League/Retard J29 : Nickolas Jackson et Chelsea souffrent le martyr (5-0) face à Arsenal

XALIMANEWS-Ce mardi soir dans le cadre du retard de la 29e journé, les Blues de Chelsea ont été corrigés (5-0) par les Gunners. Encore une fois,Nicolas Jackson n’a pas été à son avantage, assez maladroit malgré sa titularisation durant tout le match.

Quelle soirée pour Nicolas l’attaquant des Lions et les Blues. Cinq jours après leur élimination en demi-finale du FA Cup par City, les protégés de Pochettino ont de nouveau été battus, cette fois ci sévèrement par les Gunners. Après une première période dominée sur un score étriqué, grâce à un but matinal de Trossard (4e, 1-0), les leaders du championnat ont mis le turbo dans les quarante cinq dernières minutes (5-0), grâce à deux doublés d’Havertz (57e et 65e) et Ben White (52e et 70e). Grâce à ce succès, Arsenal (1er, 77 pts) consolide sa première place devant Liverpool (2e, 74 pts ) et City (3e, 73 pts) qui compte 2 matchs en moins. Quand à Nicolas Jackson encore maladroit sur 2 opportunités et ses coéquipiers, ils stagnent en 9e position avec 47 points.