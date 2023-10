Et de 2 sur 2 pour Al Nassr. Sans Sadio Mané, le club saoudien vient d’enchaîner une deuxième victoire après celle initiale en Ligue des champions AFC face à Perspolis (2-0). Cette fois ci, à la maison, les Jaunes ont réussi à renverser leurs adversaires d’Istiqlol après un match mal embarqué. Menés à la pause sur un but de Sebai (0-1, 44e), les Saoudiens sont parvenus à revenir au score, par Cristiano Ronaldo (1-1, 66e). Six minutes plus tard, le Brésilien Talisca double la mise (72e, 2-1) avant de porter l’estocade à l’adversaire en réussissant un doublé en l’espace de 6 minutes (77e, 3-1). Avec ce 2ème succès, Al Nassr (1er, 6 pts+4) reste solide leader de la poule E.

