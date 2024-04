Football-Ligue des Champions/Quarts allers : finale avant la lettre entre Real de Madrid et Manchester City, Arsenal face à sa bête noire le Bayern de Munich

XALIMANEWS-Ce mercredi se disputeront les deux premiers quarts de finale delà Ligue des champions 2023/2024. Le tenant du titre City va rendre visite au club le plus titré le Real de Madrid, qu’il avait éliminé la saison passée. A Londres, Arsenal en forme en championnat va recevoir sa bête noire le Bayern de Munich. Deux chocs très alléchants.

Real de Madrid face à Manchester City, le recordman des titres qui reçoit le tenant du titre. Une finale avant l’heure. Ces dernières années, les deux géants du football européen se sont rencontrés à plusieurs reprises. D’ailleurs, on pourrait presque parler d’un classique en C1. Ce soir à 21 heures, les Merengues et les Skyblues vont donc tenter de prendre l’avantage. Ça promet un choc grandeur nature entre les deux derniers vainqueurs.

Dans l’autre quart de finale aller, Arsenal, en grande forme en championnat et redevenu nouveau leader de la Premier League depuis la dernière journée s’apprête à recevoir sa bête noire, le Bayern de Munich largué en championnat et qui ne mise plus que sur la Ligue des Champions pour espérer remporter un trophée cette année. Les Anglais ont souvent mordu la poussière devant les Allemands. Munich. Mais ce soir à l’Emirates Stadium, les hommes de Mikael Arteta voudront profiter sur leur bonne dynamique et sur la crise sportive que traverse leur adversaire pour enfin prendre leur revanche sur le passé. Arsenal retrouve les quarts de la C1 pour la première fois depuis la saison 2009-2010. Le bilan des 3 dernières confrontations entre Gunners et Bavarois c’est trois victoires contre zéro pour le Rekordmeister (5-1, 5-1, 5-1). Soit un total traumatisant de 15-3. A Arsenal de stopper l’hémorragie, mais que ça va pas être aisé.