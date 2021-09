XALIMANEWS-Ce mardi, dans le cadre de la 2e journée des phases de poules de la Ligue des champions, le PSG a vaincu le signe indien en domptant, enfin, Manchester City (2-0). Mais un homme s’est distingué dans ce match, comme toujours depuis le début de la saison, Idrissa Gana Gueye, d’ailleurs élu Man of the match.

Dans ce début de saison du club francilien, un homme se distingue nettement, de par son engagement pour le bien du collectif mais surtout pour ses performances répétées qui sont souvent ponctuées de buts, et quelles genres de réalisations. Les une plus somptueuses que les autres. Cet homme se nomme Idrissa Gana Gueye, lui, le préposé aux taches ingrates et qui se distingue en ce début de saison par sa capacité à s’intégrer dans les mouvements offensifs de son équipe.

Face aux Skyblues, l’international sénégalais était dans son élément, et dans ce début de match ô combien difficile pour le PSG, où Mahrez, Grealish et compagnie, campaient le jeu dans la zone parisienne, le collectif du club de la capitale en délicatesse trouvait en Gana le joueur qui colmatait les brèches, courant par çi et par là, grapillant les ballons et impulsant le premier pressing. Alors que la maîtrise était mancunienne, le Sénégalais attendait le moment propice pour agir, tel un Lion de la savane, il guettait son adversaire et attendait l’occasion idéale pour surprendre sa victime. Et sur une des premières fulgurances du club francilien, Mbappé servi par Hakimi, centrait pour Neymar qui se troue. Et qui surgit ? Idrissa bien sûr. Ce dernier, d’un contrôle pour se jouer du défenseur adverse balance une puissante frappe enroulée dans les buts adverses (8e, 1-0), un but qui fait se lever tout un stade acquis à la cause du PSG. L’ancien pensionnaire de Diambars montre la voie à ses partenaires, pour son 4e but de la saison après les 3 inscrits en championnat, son premier pour son premier match en Ligue des Champions cette saison, lui qui revenait de 2 matchs de suspension. Il fallait le faire.

Gana Gueye élu Homme du match PSG/City

Après le but du PSG, les Anglais, en maîtrise, faisaient souffrir le martyr aux Parisiens, qui ne savaient plus à quel saint se vouer, mais l’ancien d’Everton était là, prêt pour se battre, prêt à annihiler les vagues déferlantes adverses. Même dangereusement taclé par De Bruyne (41e), pour un geste qui aurait bien mérité le rouge, le numéro 27 du Paris Saint Germain n’a pas laché prise, grimaçant, il a préféré rester sur le terrain et aider Messi, Neymar, Mbappé et Cie. En seconde période, Gana est resté toujours dans les bons coups de son équipe. Ce mardi soir, c’était son grand soir. Lui, qui est devenu le joueur clé du dispositif du PSG, la première lame, tranchante et fraiseuse de miracles. Le milieu parisien confirme, marque, et Paris gagne et se rassure, avec un collectif toujours en rodage malgré les extra-terrestres qui le composent. En ce début de saison, le Lion de la Teranga est le facteur X du PSG. On attendait Neymar, Messi, Mbappé, mais c’est bien lui qui alimente les débats, lui le banni d’un moment, qui a réussi à faire retourner leurs vestes aux plus sceptiques. Ce Idrissa est vraiment Galactique en cette bonne entame de saison du club de la capitale. On dirait un Lion assis sur son trône. C’est pas pour rien qu’il fut désigné homme du match par l’UEFA. Chapeau Gaindé et bonne continuation.