Football-Ligue des Champions UEFA/Finale : le Real Madrid pour un 15ème sacre face à Dortmund en quête de son 2ème trophée dans la compétition

XALIMANEWS-Ce samedi 1 juins 2023 au stade Wembley de Londres, le Real de Madrid fera face au Borussia Dortmund pour la finale de la Ligue des champions édition 2023/2024. Les Merengues visent un 15ème sacré là où les Marsupiaux comptent remporter leur 2e titre.

L’ogre madrilène face à l’épatant club allemand, tel est l’affiche de la finale de la Ligue des champions ce samedi à Wembley. La Casa Blanca affrontera le Die Schwarz-Gelben. Détenteur du record de titres dans la compétition (14), le Real Madrid, qui a remporté son dernier trophée en 2022 face à Liverpool, compte sortir victorieux de son opposition contre le rival allemand. Le Borussia Dortmund, dont le seul et unique sacre remonte à 27 ans (1997), espère ajouter un deuxième titre à sa vitrine de trophées européens, bien démunie ces dernières années. Pour réussir leur pari, les Marsupiaux devront se montrer conquérants. Et pour cause, en face, l’adversaire est inoxydable.

Le Real Madrid est un club compétiteur, ses joueurs sont imperméables aux états d’âme, élevés dans la culture du dieu Résultat. Ils ne lâchent jamais rien et font preuve d’une combativité incroyable lors des grandes occasions. Avec des joueurs comme Rüdiger, Bellingham, Toni Kroos, Rodrygo et Vinícius, la Casa Blanca est parée pour défier n’importe quel adversaire. Manchester City ne nous démentira pas : vainqueur du trophée en 2023, le club anglais a affronté les Merengues en quarts de finale et a dû faire face à la ténacité des Espagnols.

Cependant, le Borussia Dortmund, dans un bon jour, peut renverser des montagnes. Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain en demi-finale, avec deux victoires (1-0), les Allemands comptent bien finir le travail. Avec des joueurs expérimentés comme Mats Hummels, Sabitzer, Emre Can, Marco Reus, et des jeunes ambitieux comme Adeyemi, Sancho et Füllkrug, les Jaunes et Noirs ont des atouts pour regarder les Madrilènes droit dans les yeux.